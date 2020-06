Polizei Aachen

POL-AC: Zweimal berauscht am Steuer

Eschweiler (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Eschweiler rief gestern Nachmittag gleich zweimal die Aachener Polizei auf den Plan. Zum ersten Mal war er gegen 17.00 Uhr aufgefallen, als er laut gröhlend durch die Uferstraße lief, Passanten anpöbelte und anschließend mit einem silbernen VW wegfuhr. Gleich mehrere Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten fanden den Mann kurze Zeit später, bei laut aufgedrehter Musik in seinem Wagen sitzend, in der Neustraße. Sowohl ein Drogen- als auch ein Alkoholtest zeigten ein positives Ergebnis an. Der 39-Jährige wurde zur Wache mitgenommen. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Obwohl dem Mann vor seiner Entlassung das Führen von Fahrzeugen noch deutlich verboten wurde, setzte er sich gegen 19.40 Uhr wieder ans Steuer. Zeugen riefen erneut die Polizei, als der Mann die Uferstraße entgegen der Einbahnstraße befuhr. Eine Streife stoppte den Wagen auf der Indestraße. Wenig verwunderlich, dass beide Tests erneut ein positives Ergebnis lieferten. Ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel des silbernen VW wurde einbehalten. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell