Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy gestohlen

Iserlohn (ots)

Am Montag zwischen 14.40 und 15.30 Uhr wurde der Kundin eines Drogeriemarktes am Alten Rathausplatz ein Handy gestohlen. Das Samsung Galaxy A50 steckte in der Tasche ihrer Jacke, die wiederum auf einem Kinderwagen lag. Erst zu Hause bemerkte die Frau das Fehlen.

