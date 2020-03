Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Auto gestohlen

Menden (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte an der Danzigstraße in einen schwarzen VW Eos eingebrochen. Der Täter durchsuchte den Wagen und fand im Handschuhfach eine Ledergeldbörse. Der Besitzer hatte den Einbruch noch gar nicht bemerkt, als ihm eine Kollegin am Morgen sein Portemonnaie brachte, dass auf der Straße gelegen hatte.

