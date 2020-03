Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug aus Auto gestohlen

Kierspe (ots)

Am Birkenweg wurde in der Nacht zum Donnerstag die Heckscheibe eines weißen VW Caddy eingeschlagen. So konnte der Täter Bohrmaschine, Akkuschrauber und elektronische Säge aus dem Fahrzeug nehmen. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

