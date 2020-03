Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Wohnhaus, Vereinsheim und Solarium

Meinerzhagen (ots)

Zwischen Dienstagabend vergangener Woche und dem gestrigen Donnerstagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Heiligenberg eingebrochen. Sie entwendeten einen Durchlauferhitzer und beschädigten mehrere Türen.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Nacht zum Donnerstag in ein Vereinsheim Am Stadion. Ein Unbekannter schlug das Fenster ein, kletterte in das Gebäude und hebelte einen Schrank auf, um zwei Geldkassetten herauszunehmen. Außerdem wurde ein Gartenhaus aufgebrochen.

Außerdem wurde in ein Solarium in der Lindenstraße eingebrochen. Zunächst hebelte ein Unbekannter die Eingangstür, dann innen eine Schublade auf und entwendete Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

