Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von teils hochwertigen Handys

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch den 18.11.2020, gg. 10.00 Uhr betraten zwei männliche Personen den Verkaufsraum eines Handy-Shops am Postplatz.

Die Männer verwickelten den 42-jährigen Verkäufer zunächst in ein Gespräch, in dessen Verlauf einer der Täter den Angestellten kurzzeitig ablenkte, so dass der andere Mann drei zum Teil hochwertige Handys aus der Auslage entnehmen konnte.

Unter einem Vorwand verließen die beiden Männer danach das Ladengeschäft in unbekannte Richtung. Der Verkäufer bemerkte den Diebstahl erst nach weiteren 20 Minuten und alarmierte daraufhin die Polizei. Dem Ladeninhaber entstand ein Diebstahlschaden von ca. 2.300 Euro.

Der Angestellte beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Die erste Person war ca. 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und hatte eine kräftige bzw. rundliche Figur. Der andere Täter war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175cm groß und von hagerer Statur. Beide Männer sprachen mit osteuropäischem Dialekt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell