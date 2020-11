Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach-Prechtal: Versuchter Einbruch in Rohbau auf Baustelle

Am Rohbau eines Einfamilienhauses, welches sich in der Straße "Wiesenweg" in Prechtal befindet, ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 16.11.2020, 22.30 Uhr und Dienstag, 17.11.2020, 13.00 Uhr ein versuchter Einbruch.

Die oder der bislang unbekannte Täter versuchten mit Hilfe eines Baupickels eine Stahltür aufzuhebeln. Außerdem wurde offensichtlich über eine Alu-Leiter versucht auf das Dach des Gebäudes zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es der Täterschaft jedoch nicht in das Innere des Gebäudes zu gelangen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können.

