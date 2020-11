Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt zwei mit Haftbefehl Gesuchte fest

HagenHagen (ots)

Am Wochenende gelang es Polizistinnen und Polizisten zwei mit Haftbefehl gesuchte Personen festzunehmen. Am Samstag, 31.10.2020, meldete eine Zeugin gegen 22:00 Uhr einen Mann in der Holthauser Straße. Dieser schlich verdächtig um ein Haus herum. Die Beamten konnten den 44-Jährigen stellen. Sie fanden wenig später heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Am Sonntag, 01.11.2020, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 02:30 Uhr einen 36-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Schwerter Straße an. Bei einer Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass auch gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Beide Männer wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (sh)

