Polizei Hagen

POL-HA: Streit mit Taxifahrer - Betrunkener Gast setzt Mund-Nase-Schutz nicht auf

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 31.11.2020, wurde ein Taxifahrer (31) gegen 23:55 Uhr nach Boelerheide geschickt. Hier sollte er ein der Overbergstraße einen Fahrgast abholen. Als dort ein Mann (28) und eine Frau (34) in das Taxi stiegen, wies der 31-Jährige den Gast daraufhin hin, dass er eine Mund-Nasen-Bedeckung aufziehen müsse. Daraufhin wurde der 28-Jährige nach bisherigen Ermittlungen aggressiv und schlug auf den Taxifahrer ein, nachdem dieser ihn zum Verlassen des Fahrzeuges aufforderte. Der Mann und seine Begleitung verließen das Taxi, gegen welches er noch einmal trat, und entfernten sich in Richtung Boele. Die zwei Betrunkenen konnten wenig später von der hinzugerufenen Polizei angetroffen werden. Der Mann (über 1,4 Promille) und die Frau (über 1 Promille) behaupteten, dass der 31-Jährige sie beleidigt habe. Die Beamten nahmen zwei Anzeigen auf. Die Kripo übernimmt jetzt die weiteren Ermittlungen. (sh)

