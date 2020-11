Polizei Hagen

POL-HA: 34-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss Auto

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 31. Oktober, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW gegen 10 Uhr auf der Altenhagener Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Auf Nachfrage der Beamten gab er an, keinen Führerschein zu haben. Zusätzlich ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,4 Promille. Da die Beamten stark gerötete Bindehäute und verengte Pupillen bei dem Mann feststellten, wurde zudem ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, der den Verdacht bestätigte, dass der Hagener unter dem Einfluss von Betäbungsmitteln stand. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er erhielt eine Anzeige. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell