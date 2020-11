Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Täter nach Einbruch festgenommen

HagenHagen (ots)

Am Sonntag (01.11.2020) wurden zwei Täter bei einem Einbruch in der Lenzmannstraße gestellt. Zuvor meldete eine Frau gegen 23:15 Uhr zwei männliche Personen auf dem Dach eines Fahrradgeschäfts, welche sich augenscheinlich versuchten unberechtigt Zutritt zu verschaffen. Durch hinzugerufene Polizisten konnten die beiden 14- und 15-jährigen Täter versteckt in einer Gerätebox angetroffen werden. Zuvor hatten die jungen Männer ein Loch in das Wellblechdach des Gebäudes geschnitten, um in das Geschäft zu gelangen. Die polizeilich bereits hinreichend bekannten Täter wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Beide räumten die Tat ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell