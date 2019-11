Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle mit dem Bundesamt für Güterverkehr, dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Dezernat 52 (Abfallkontrolle) der Bezirksregierung Detmold und dem Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am 07.11. (08.00 Uhr bis 14.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in Rheda-Wiedenbrück an der Tank- und Rastanlage Aurea Schwerlastkontrollen durch. Die kooperativen Kontrollen fanden gemeinsam mit dem Dezernat 52 der Bezirksregierung Detmold (Abfallkontrolle), dem Bundesamt für Güterverkehr und dem Hauptzollamt Bielefeld statt. Im Fokus der Beamten standen dabei u.a.: Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, technische Mängel, Ladungssicherung, Abfalltransporte sowie illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit. Insgesamt wurden rund 40 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer überprüft. An zwei LKW wurden so hohe Überschreitungen der Fahrzeugabmessungen (Länge / Breite / Höhe) und Mängel in der Ladungssicherung festgestellt, dass die Fahrzeuge erst nach einer vor Ort durchgeführten Umladung und erneuten Sicherung der Ladegüter weiterfahren durften. Gegen die Fahrer bzw. Halter wurden entsprechende Bußgeldanzeigen gefertigt sowie Sicherheitsleistungen erhoben. Solch gravierende technische Mängel und Überladungen sind oftmals Ursache für schwere Verkehrsunfälle mit Personen- und Sachschaden. Des Weiteren wurden im Rahmen der kooperativen Kontrollen auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, dem Abfallrecht und zum illegalen Aufenthalt bzw. der unerlaubten Arbeitsaufnahme in Deutschland festgestellt. Die Polizei, das BAG, der Zoll und das Dezernat 52 für Abfallkontrolle leiteten zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ahndeten weitere fünf Verstöße mit Verwarngeldern. Zwei Personen wurden mit dem Verdacht des illegalen Aufenthaltes und der unerlaubten Arbeitsaufnahme in Deutschland vorläufig festgenommen. Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit, der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung sowie der abfallrechtlichen Verstöße fortführen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell