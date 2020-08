Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht) Trunkenheit im Verkehr (02.08.2020)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Mehrere Hinweisgeber teilten der Polizei am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr einen in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 523 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Schwenningen fahrenden und später verkehrsbehindernd in Seitingen stehenden Audi fest. In Seitingen fiel einem Zeugen zudem die deutliche Trunkenheit des 39 Jahre alten Lenkers des Audis auf.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen traf den 39-Jährigen schließlich in der Gunninger Straße bei einem Wendemanöver an. Die Überprüfung des Audi-Fahrers führte zur polizeilichen Feststellung seiner deutlichen Alkoholisierung. Aufgrund des Ergebnisses des durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass die Untersuchung der in einem Krankenhaus entnommenen Blutprobe zur Feststellung eines Blutalkoholwertes von fast zwei Promille führen wird.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der aus dem Landkreis Emmendingen stammende Tatverdächtige seiner an gleicher Adresse wohnhaften Lebenspartnerin die Fahrzeugschlüssel weggenommen hatte. Die anschließende Spritztour unter Alkohol führte ihn bis in den Landkreis Tuttlingen. Einen Führerschein brauchte die Polizei nicht in Verwahrung zu nehmen, da die Fahrerlaubnis des Tatverdächtigen aktuell noch einer bis ins Jahr 2022 dauernden Sperrfrist unterliegt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell