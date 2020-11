Polizei Hagen

POL-HA: PKW-Aufbruch auf der Selbecker Str.

HagenHagen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, beobachtet ein Anwohner der Selbecker Str. wie sich 3 verdächtige Personen (2x männlich, 1x weiblich) an einem 3rädigen PKW zu schaffen machen. Für ihn sieht es so aus, das die weibliche Person Schmiere steht und die männlichen Personen Hand anlegen. Die herbeigerufene Polizei kann alle drei Personen antreffen. Bei den beiden männlichen Personen (14 und 15 Jahre) handelt es sich um polizeilich bekannte Jugendliche. Diese wurden durch die Polizei den entsprechenden Einrichtungen, aus denen sie abgängig waren, wieder zugeführt. Sie bekommen jetzt eine Strafanzeige.

