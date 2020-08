Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben zertrümmert und Autos durchwühlt

Iserlohn (ots)

In Rheinermark wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Pkw aufgebrochen. Der oder die Täter zertrümmerten Seitenscheiben und durchwühlten die Fahrzeuge. Aus einem schwarzen Ford Tourneo konnte der Täter eine Geldbörse mit Bargeld und mehreren Bankkarten stehlen. In einem weißen Toyota Yaris fand er lediglich Zigaretten und Getränke.

Ein Auto ist kein Tresor! Die Polizei rät deshalb dringend, keine Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen. Oft genug reicht schon das Kleingeld in der Mittelkonsole als Anreiz, in ein Auto einzubrechen. Die Polizei bittet in dem konkreten Fall um Hinweise unter Telefon 9199-0.

