Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Fahrradieb lässt Fahrrad zurück

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 29.05.2020 kam es in der Straße Kohlenbruch zu einem Diebstahl eines älteren schwarzen Damenfahrrades aus einem Carport. Der Täter ließ dabei das abgebildete Fahrrad der Marke BYCYCLES mit einem platten Hinterreifen am Tatort zurück. Bislang konnte der Ermittler der Polizeistation Neuenkirchen den Eigentümer des Fahrrades noch nicht ausfindig machen. Wer Hinweise zur Herkunft des Trekkingrades geben kann, meldet sich bitte unter 05901-95950 oder morgen unter 05465-203080.

