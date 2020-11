Polizei Hagen

POL-HA: Mit fast 1,5 Promille und Kokain auf Roller erwischt

HagenHagen (ots)

Am Montag, 02.11.2020, fuhren Polizisten im Rahmen ihrer nächtlichen Streife gegen 02:40 Uhr durch die Altenhagener Straße. Dort kam ihnen ein Mofafahrer entgegen, der in auffälligen Schlangenlinien auf der Fahrbahnmitte fuhr. Als die Beamten ihren Streifenwagen wendeten, lenkte der Mann seinen Roller in eine Hofeinfahrt. Dort stellten die Polizisten den 40-Jährigen zur Rede. Der Hagener roch stark nach Alkohol. Das Testgerät zeigte einen Wert von fast 1,5 Promille. Auch ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Im Besitz einer Fahrerlaubnis oder einer Prüfbescheinigung für ein Mofa war der Mann ebenfalls nicht. Wenig später musste der 40-Jährige zwei Blutproben über sich ergehen lassen. Die Anzeige bearbeitet jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell