Polizei Hagen

POL-HA: Fingerkuppe bei körperlicher Auseinandersetzung abgetrennt

HagenHagen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Freitag (30.10.2020) wurde einem 41-Jährigen eine Fingerkuppe abgetrennt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15:40 Uhr in einer Wohnung in der Berliner Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen, männlichen Personengruppe. Im Rahmen dessen schlugen die Männer im Alter von 34 bis 58 Jahren sich dann gegenseitig und zwei der Männer wurden vor die Wohnung gedrängt. Den Versuch die Wohnung erneut zu betreten, verhinderten die drei in der Wohnung Verbliebenen durch zuhalten der Tür. Dabei geriet jedoch der Finger des 41-Jährigen dazwischen und die Kuppe wurde abgetrennt. Der Hagener musste durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

