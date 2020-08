Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wietzen: Einbruch in Einfamilienhaus

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 27.07.20, zwischen 17:45 Uhr und Dienstag, den 28.07.2020, 09:45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße, in Wietzen ein. Die Einbrecher hebelten eine Außentür zum Wintergarten auf und gelangten dadurch in das Innere des Wohnhauses. Dort durchsuchten sie alle Räume und entwendeten u.a. Schmuck. Danach verließen sie das Haus auf gleichem Wege wieder. Die Bewohner des Hauses waren zum Tatzeitpunkt vereist. Ein Angehöriger entdeckte den Einbruch und alarmierte die Polizei. Durch den Polizeieinsatz sensibilisiert, meldete am Nachmittag des 28.07.2020 ein Anwohner eine unbekannte weibliche Person, die in Begleitung von zwei Männern in der Straße Fotos machte. Auf Ansprache durch den Meldenden machte sie fragwürdige Angaben und verließ relativ zügig mit einem Fahrzeug die Örtlichkeit. Hinweise auf die verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 04251/934640, beim Polizeikommissariat Hoya entgegengenommen.

Die Polizei ruft die Bevölkerung auf Aufmerksam zu sein und im Zweifel lieber einmal mehr den Notruf zu wählen.

