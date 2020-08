Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Wunstorf: Ohne Führerschein mit einem gestohlenen Auto unterwegs

Nienburg (ots)

(HAA) Ein ungewöhnlicher Fall hat die Polizei in Wunstorf und in Nienburg in den letzten Tagen gleichermaßen beschäftigt. Zwischen Sonntag, den 02.08.2020 und Montag, den 03.08.2020, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu einem Büro der Deutschen Bahn (DB) im Wunstorfer Bahnhof. Wie genau die Person in das Büro gelangt ist, ist zurzeit nicht bekannt. Der Einbrecher ging nicht wahllos vor, sondern nahm sich direkt die Fahrzeugschlüssel und -Papiere eines neuen Dienstfahrzeuges. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe des Büros abgestellt. Nachdem der Täter das Büro verlassen hatte, fuhr er mit dem Ford Transit in unbekannte Richtung davon. Eine eingeleitete Fahndung nach dem entwendeten Pkw verlief zunächst ohne Erfolg. Erst am frühen Nachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung in Nienburg ein junger Verkehrsteilnehmer auf, der mit einem neuen Fahrzeug, in diesem Fall einem neuen Ford Transit, unterwegs war. Die Überprüfung des Kennzeichens des Fahrzeuges ergab, dass es sich um den in Wunstorf gestohlenen Wagen handelt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, stellten die Beamten zudem fest, dass dieser ohne eine erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Der 18-jährige Beschuldigte konnte keinen festen Wohnsitz aufweisen und wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwarten mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

