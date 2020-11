Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen: Mehrere Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, 13.11.2020 bis 16.11.2020, kam es in Staufen, zwischen Bahnhof und Burgruine, zu mehreren Sachbeschädigungen.

Zum einen wurde in der Bahnhofstraße, im Bereich der Kreuzung zur Hauptstraße, ein geparkter PKW beschädigt. An diesem wurde ein Auenspiegel abgeschlagen. In der nahe gelegenen Sixtgasse befindet sich aktuell eine Baustelle. Hier wurden mehrere Baustellenschilder abgerissen, ein Bagger sowie der dort stehende Bauwagen beschädigt.

Der Bauwagen wurde vermutlich auch zum Aufenthalt der Täter genutzt. Weiterhin wurden an einem angrenzenden Gebäude die Außenbeleuchtung sowie ein Zugangsterminal beschädigt. Abschließend wurden an der Burgruine Staufen die Holzbretter einer Bank abgerissen und in einem Mülleimer abgebrannt.

Konkrete Hinweise auf die Täterschaft ergaben sich bislang nicht. Aufgrund der räumlichen Nähe liegt der Verdacht nahe, dass es sich in allen Fällen um die gleiche Tätergruppierung handeln könnte. Der genaue Tatzeitpunkt ist ebenfalls bislang nicht bekannt, allerdings ergaben sich Hinweise, dass es vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu den Vorfällen kam.

Gesucht werden Zeugen, welche am vergangenen Wochenende, vor allem in den Nächten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Bahnhofstraße / Sixtgasse sowie auf dem Weg zur Staufener Burgruine gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

RM / FH

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell