Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hund rennt auf Fahrbahn und verursacht Verkehrsunfall

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Feldberg;]

Am 17.11.20, gg. 19.00 Uhr rannte ein herrenloser Hund unvermittelt auf die Fahrbahn der K4991, wo zu diesem Zeitpunkt ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw unterwegs war. Das Tier kollidierte mit dem Pkw so dass der Hund getötet wurde. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

