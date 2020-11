Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Disput im Baustellenbereich - Mann wird von Pkw leicht erfasst

Freiburg (ots)

Das Resultat eines Disputes zwischen einem Autofahrer und dem Verantwortlichen einer Baustelle in Bad Säckingen am Dienstag, 17.11.2020, war ein Verkehrsunfall. Gegen 14:15 Uhr war ein 57 Jahre alter Autofahrer entgegen der derzeit geltenden Einbahnstraßenregelung in die Güterstraße eingefahren. Er wurde von dem Verantwortlichen der Baustelle darauf hingewiesen. Nach einem kurzen Streitgespräch wollte der Autofahrer seine verkehrswidrige Fahrt allerdings fortsetzten und erfasste beim Vorbeifahren am Fahrzeug des Bauleiters diesen leicht. Der 61-jährige stürzte auf den Boden und erlitt eine Prellung. Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen eingeleitet.

