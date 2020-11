Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Küchenbrand - 50000 Euro Schaden

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Laufenburg-Hochsal am Dienstagmorgen, 17.11.2020, ist ein Sachschaden von rund 50000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 11:00 Uhr waren Hausbewohner auf einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden. Die Feuerwehr rückte in die betroffene Wohnung vor und konnte das Feuer dort in der Küche schnell löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte eine mobile Kochplatte, die auf einer eingeschalteten Herdplatte stand, in Brand geraten sein. Durch die starke Rußbildung war die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Laufenburg, das DRK und die Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

