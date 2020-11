Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Betrunkener beleidigt und bedroht Polizisten - Anzeige

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.11.2020, gegen 17 Uhr, war eine Polizeistreife am Bahnhof in Efringen-Kirchen unterwegs. Hier saß ein Mann auf einer Bank, der den vorbeifahrenden Polizisten grundlos den Mittelfinger zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle bedrohte er die Polizisten und schrie vorbeigehende Passanten an. Da er sich weiterhin aggressiv aufführte und sich den Beamten drohend näherte, wurde der 53-jährige Betrunkene überwältigt und in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten neben den Kosten für den Gewahrsam nun entsprechende Strafanzeigen.

