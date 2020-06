Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbrecher entwenden wertvollen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 14.00 und 23.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einer Wohnung in einem Dreifamilienhaus in der Nelkenstraße und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wohnungsinhaber nicht zu Hause. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

