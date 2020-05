Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290520-420: Nach Raub auf Jugendlichen - Beute konnte bei sichergestellt werden

Waldbröl (ots)

Wegen Raubes ermittelt die Polizei gegen zwei 16 und 17 Jahre alte Brüder aus Waldbröl, die einem 15-Jährigen Kopfhörer und eine Busfahrkarte gestohlen haben sollen. Der Geschädigte hatte angezeigt, dass er am Dienstagmittag (26. Mai) im Bereich des Promenadenwegs von zwei Jugendlichen angegangen wurde und diese ihm unter Verabreichung von Schlägen seine AirPods sowie seine Busfahrkarte gestohlen hatten. Die Polizei konnte die Personalien der Verdächtigen unter anderem durch eine Lichtbildvorlage ermitteln und erschienen am Donnerstagmorgen mit einem Durchsuchungsbeschluss an der Haustür der Beschuldigten. Bei der Durchsuchung konnten sowohl die Kopfhörer als auch der Fahrausweis aufgefunden werden, so dass die Jugendlichen nun einem Strafverfahren entgegensehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell