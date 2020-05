Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290520-419: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 69-jähriger Motorradfahrer zugezogen, der am Donnerstag (28. Mai) auf der Landstraße 299 in Lindlar-Köttingen mit einem entgegenkommenden Kleinlaster zusammenstieß. Gegen acht Uhr war der Motorradfahrer aus Overath auf der L 299 in Richtung Untereschbach gefahren, als vor ihm der entgegenkommende Fahrer eines Kleinlasters nach links in Richtung Schmitzhöhe abbiegen wollte. Der 60-Jährige aus Bergisch Gladbach übersah vermutlich wegen der tief stehenden Sonne den herannahenden Motorradfahrer, der mit dem abbiegenden LKW frontal kollidierte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Während der Unfallaufnahme musste die L 299 halbseitig gesperrt werden.

