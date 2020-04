Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Bei Streifenfahrt Räuber erwischt

Duisburg (ots)

Bei einer Streifenfahrt haben Polizisten am Dienstagabend (28. April, 22:15 Uhr) aus dem Auto heraus gesehen, wie sich etwa fünf Männer auf der Wanheimer Straße an der Ecke zur Saarbrücker Straße schlugen. Sie fuhren hin und stellten zwei der Beteiligten zur Rede. Einer der Beiden (20) gab an, von den anderen überfallen und auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Die Täter hätten ihm außerdem das Handy abgenommen. Der Andere (17) stritt alles ab, er behauptet, er habe nur helfen wollen. Die übrigen Männer waren da bereits weggerannt. Eine 31-Jährige Zeugin hat die Polizei noch darauf aufmerksam gemacht, dass bei dem Streit ein geparktes Auto beschädigt wurde. An dem VW stellten die Polizisten einen abgebrochen Scheibenwischer fest. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zum Raub aufgenommen.

