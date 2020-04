Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Aldenrade: Mädchen hört Alarm - Einbrüche in Grundschulen

Ein unbekanntes Mädchen hat am Montagabend (27. April) gegen 18:30 Uhr den Alarm einer Grundschule an der Henriettenstraße in Marxloh gehört. Sie erzählte davon einer Frau (53), die sich in der Nähe auf der Wolfstraße aufhielt. Diese ging gemeinsam mit einer Arbeitskollegin (45) zum Gebäude und alarmierte die Polizei, weil sie einen Einbruch feststellte. Die Täter hatten eine Eingangstür der Schule aufgebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke sowie Schubladen und entleerten einen Feuerlöscher. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (25. April, 17 Uhr) bis Montagfrüh (27. April, 6:45 Uhr) haben Unbekannte eine Fensterscheibe einer Grundschule an der Sternstraße eingeschlagen. Sie hebelten im Gebäude noch eine Tür zu einem Lagerraum auf und flüchteten unbemerkt. Die Mitarbeiter der Schule müssen noch überprüfen, ob die Täter Beute gemacht haben.

Für beide Fälle nimmt das Kriminalkommissariat 14 Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

