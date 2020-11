Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Fundsache

Freiburg

March - Hugstetten: Am 17.11.2020 gegen 13:25 Uhr erschien ein ehrlicher Finder auf dem Polizeiposten in der March. Er übergab einen Geldbeutel samt Inhalt an die Polizei. Wer Hinweise zum Verlierer geben kann darf sich gerne bei der Polizei in der March 07665/934293 oder beim Polizeirevier in Breisach am Rhein 07667/9117-0 melden.

