Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Emmendingen: Verkehrspolizei kontrolliert zahlreiche Kleintransporter, darunter auch maroder Abschlepper und unerlaubte Kabotage

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 17.11.2020, kontrollierten Lkw-Spezialisten der Freiburger Verkehrspolizei auf der BAB A5, Anschlussstelle Riegel, zahlreiche Kleintransporter.

Neben den alltäglichen Verstößen gegen die sogenannten Sozialvorschriften, beispielsweise zu kurze Pausen oder zu lange Lenkzeiten, mussten drei ausländische Speditionen beanstandet werden, die unerlaubt Kabotage betrieben haben.

Erklärung: Als Kabotage bezeichnet man eine Transportdienstleistung innerhalb eines Landes von ausländischen Verkehrsunternehmen. Um ansässige Unternehmen vor ausländischer Billigkonkurrenz zu schützen, ist Kabotage innerhalb der EU zum Teil eingeschränkt.

In vorliegendem Fall führten die ausländischen Transporteure teils mehr als doppelt so viele wie die erlaubten drei Fahrten durch. Bußgelder in Höhe von jeweils 1300 Euro wurden direkt vor Ort erhoben und mussten sofort bezahlt werden.

Zu guter Letzt sträubten sich den Beamten noch die Haare. Ein rumänisches Gespann transportierte auf einem Anhänger einen defekten Kleintransporter zurück nach Rumänien. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein komplettes Rad am Anhänger fehlte und die Betriebsbremse des Anhängers zudem völlig ohne Funktion war.

Ein hinzugezogener TÜV-Prüfer entdeckte noch weitere Mängel. Der Rahmen des Anhängers war teils gebrochen, teils fehlten Verstrebungen. Aufgrund erheblicher Verkehrsgefährdung wurde das Gespann letztlich aus dem Verkehr gezogen. Da zudem auch der erforderliche Tachograf nicht im Zugfahrzeug eingebaut war, wurde auch in diesem Fall ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 990 Euro vor Ort erhoben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell