Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Kriminalität im Zusammenhang mit Corona - Polizeipräsidium warnt vor neuer Variante des Schockanrufes - Betrüger geben sich als Ärzte aus

FreiburgFreiburg (ots)

In den vergangenen Tagen mehrten sich sogenannte Schockanrufe bei Bürgerinnen und Bürgern im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg. Aktenkundig wurden am Freitag, 13.11.2020, Betrugsversuche in Bötzingen, Freiamt, Rheinhausen und Bad Bellingen. In keinem dieser Fälle kam es zu einer Tatvollendung.

Das Vorgehen der unbekannten Täter am Telefon ist äußerst perfide: Die Anrufer geben sich am Telefon als Ärzte eines Krankenhauses aus. Sie teilen beispielsweise mit, dass ein naher Angehöriger (Sohn, Tochter, Enkelkind etc.) schwer an Corona erkrankt sei und dringend teure Medikamente benötige. Eine weitere kostspielige Betrugsvariante ist auch die Verlegung eines angeblich erkrankten Angehörigen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Tipps des Polizeipräsidiums Freiburg

- Seien Sie achtsam, wenn Sie am Telefon oder PC nach hohen Geldbeträgen oder sonstigen Wertsachen gefragt werden.

- Seien Sie gewiss: Ärzte rufen nicht an, um Vorkasse zu verlangen!

- Warnen Sie als Sohn, Tochter, Enkel etc. insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor dieser aktuellen Betrugsmasche. Treffen Sie innerhalb Ihrer Familie Absprachen!

- Beim geringsten Verdacht rufen Sie bitte sofort Ihre Polizei über die kostenlose Notrufnummer 110

Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

