Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

FreiburgFreiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montag, 16.11.2020, gegen 10:20 Uhr, in der Totenbühlstraße in Murg sucht die Polizei Zeugen. An der Einmündung zur Eglerstraße waren ein Ford und ein Mercedes-Benz zusammengestoßen. Außerdem war der Mercedes-Benz noch mit einer Mauer kollidiert. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt beim Ford bei rund 1000 Euro, beim Mercedes-Benz bei ca. 3500 Euro. Die Aussagen des 66 Jahre alten Ford-Fahrers und des 35-jährigen Mercedes-Fahrers unterscheiden sich zum Unfallhergang. Während der Ford-Fahrer aussagte, dass ihn der Mercedes beim Abbiegen touchiert hatte, behauptete der Mercedes-Fahrer, dass ihm der Ford-Fahrer die Vorfahrt genommen hätte. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet um Zeugenhinweise!

