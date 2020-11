Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Rickenbach/Hohentengen: Glück im Unglück - junge Autofahrer überstehen Verkehrsunfälle unversehrt - Totalschäden an den Autos

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montagabend, 16.11.2020, haben drei junge Autofahrer ihre alleinverschuldeten Verkehrsunfälle bei Bad Säckingen, Rickenbach und Hohentengen unversehrt überstanden. Gegen 19:00 Uhr war auf der L 152 zwischen Willaringen und Rickenbach der 20-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz in einer Kurve von der Straße geraten, weil er vermutlich zu schnell war. Der Mercedes überfuhr mehrere kleine Bäume, bevor er auf der Seite liegend auf einem Feldweg zum Stillstand kam. Am Auto entstand Totalschaden. Der Zeitwert liegt bei ca. 2000 Euro. Eine gute Stunde später kam ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der K 6587 zwischen Egg und Bad Säckingen ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und blieb ebenfalls auf der Seite liegen. Auch dieser Wagen endete mit einem Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die Kreisstraße war zeitweise gesperrt. Um 22:30 Uhr war ein 19-jähriger mit seinem Ford auf der L 161a von Grießen nach Hohentengen unterwegs, als er in einer Kurve wegen einer zu hohen Geschwindigkeit nach rechts driftete. Der Ford überschlug sich mehrfach. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Ein Abschleppunternehmen barg den schwer beschädigten Ford. Der Sachschaden dürfte bei rund 3500 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Straße zu säubern.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell