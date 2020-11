Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Altstadt: Raub auf zwei Geschäfte in der Freiburger Innenstadt- Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Zu zwei Raubdelikten kam es am Mittag und frühen Abend des 16.11.2020 gegen 13:19 Uhr und 19:00 Uhr in einem Schmuck und einem Kosmetikgeschäft in der Altstadt von Freiburg. In beiden Fällen betrat eine bislang unbekannte männliche Person das jeweilige Geschäft und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld.

Der bislang unbekannte männliche Täter betrat gegen 13:19 Uhr ein Schmuckgeschäft in der Freiburger Innenstadt und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dieser Aufforderung nicht nachgekommen wurde, sperrte er die Mitarbeiterin in einen Nebenraum, nahm die ungeöffnete Registrierkasse an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Kasse konnte wenig später aufgebrochen an der Dreisam aufgefunden werden. Erbeutet wurde ein niedriger dreistelliger Betrag.

Gegen 19:00 Uhr betrat ein ebenfalls unbekannter männlicher Täter ein Ladengeschäft in der Freiburger Altstadt, schlug der Angestellten mit der Hand in das Gesicht und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mann nahm im Anschluss einen geringen dreistelligen Betrag aus der Kasse und flüchtete in Richtung Dreisam.

Der Tatverdächtige wird im ersten Fall wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm, ungefähr 20-40 Jahre, kurze dunkle Haare, schwarze Mund-Nasen-Abdeckung, arabisches Aussehen, sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Totenkopf auf dem linken Oberschenkel, eine schwarze Jacke mit weißem Logo auf der linken Brust und schwarz-weiß-rote Turnschuhe, vermutlich der Marke Nike

Im zweiten Vorfall wird der Unbekannte folgendermaßen beschrieben: Männliche Person, ca. 170 -175 cm, ungefähr 40 Jahre, dunkle Haarfarbe, buschige Augenbrauen, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose mit Totenkopf.

Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt ist bislang noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0761 / 882 - 2880 zu melden.

