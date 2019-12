Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der PI Mayen vom 13.12.2019 - 15.12.2019

Mayen (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 13.12.2019 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L98 zwischen Mayen und Ochtendung. Auf regennasser Fahrbahn kam die 23 jährige Fahrzeugführerin von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurde sie lediglich leicht verletzt.

Gelöste Radmuttern

In der Nacht vom 12.12.2019 auf den 13.12.2019 wurden an einem Firmenfahrzeug in Ettringen alle Radmuttern eines Rades gelöst, so dass dieses fast von der Radaufhängung fiel. Dies konnte glücklicherweise noch vor Fahrtantritt festgestellt werden. Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der PI Mayen, 02651/8010 zu melden.

Handydiebstahl durch Jugendliche

Am Nachmittag des 13.12.2019 entwendeten zwei Jugendliche insgesamt 3 Mobiltelefone aus einem Geschäft in der Mayener Marktstraße. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer versuchte noch die Jugendlichen festzuhalten. Schlussendlich gelang ihnen aber die Flucht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der PI Mayen, 02651/8010 zu melden.

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

In der Nacht vom 13.12.2019 auf den 14.12.2019 ereignete sich in Polch im Raiffeisenring ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte eine niedrige Grundstücksmauer. Der Fahrer flüchtete unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der PI Mayen, 02651/8010 zu melden.

aufgefundener toter Hund

Im Feld nahe Mayen-Hausen kann der Kadaver eines toten, schwarze-weißen Hundes aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf die Todesursache vor, der Hund wurde auch bei der Polizei nicht als vermisst gemeldet. Der Eigentümer ist nicht bekannt.

Fahrt unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 14.12.2019 konnten bei einem 27 jährigen Autofahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Test ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Fahrt unter Einfluss von Alkohol

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht vom 15.12.2019 wurde ein 26 jähriger Fahrer kontrolliert, der einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell