Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von mehreren Mobiltelefonen aus Fachgeschäft

Mayen (ots)

Am 13.12.2019 gegen 15:30 Uhr kam es in Mayen, Marktstraße, zu einem Diebstahl von drei Mobiltelefonen aus einem Fachgeschäft. Eine weibliche, jugendlich aussehende Person, betrat den Verkaufsraum und sah sich zunächst um. Als sie durch eine Mitarbeiterin angesprochen wurde, griff sie nach drei Mobiltelefonen der Marke Apple, riss gewaltsam die Diebstahlsicherung ab und verließ fluchtartig zu Fuß den Verkaufsraum. Durch einen weiteren männlichen Gehilfen, wurde der jungen Frau die Tür des Ladengeschäftes für die Flucht bereits aufgehalten. Beide Personen flüchteten zu Fuß über die Marktstraße in die Neustraße. Durch einen zufällig vorbeikommenden Radfahrer, der die Situation erkannte, konnte kurzfristig die Verfolgung der flüchtigen Personen aufgenommen werden, bis dieser die beiden Tatverdächtigen aus den Augen verlor. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen verlief bislang negativ.

Zeugen, insbesondere der namentlich nicht bekannte Radfahrer, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

