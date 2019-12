Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Bad Breisig (ots)

Am Samstag, 14.12.2019 gg. 20:15 Uhr befuhr der Fahrer eines silberfarbenen VW Golf, älteres Baujahr, die Grabenstraße in der Ortslage Bad Breisig. Im Verlauf einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Anschluss gegen ein Hoftor aus Eisen. An dem massiven Tor entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Verantwortung als Schadenverursacher nachzukommen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Remagen, Tel.: 02642-93820

