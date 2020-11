Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Verkehrsunfall - Autofahrerin schwer verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der K6351 zwischen Egringen und Holzen ist am Montag, 16.11.2020, gegen 13.15 Uhr, eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Daihatsu in Richtung Holzen unterwegs, als ein VW-Fahrer die Kreisstraße von Mappach kommend in Richtung Schallbach queren wollte. An der Kreuzung kam es zum heftigen Zusammenstoß. Hierbei wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 20.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Die Kreisstraße war bis etwa 15 Uhr gesperrt.

