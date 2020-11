POL-FR: Ihringen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen - Am Samstag, den 14.11.2020 gegen 20:54 Uhr fiel der Polizeistreife ein Fahrradfahrer mit unsicherer Fahrweise auf. Der Fahrradfahrer fuhr in Schlangenlinien und konnte sich kaum auf dem Fahrrad halten. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Der 59-jährige Verkehrsteilnehmer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Nachgang gelangt er zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg im Breisgau.

