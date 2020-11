Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Terrarien mit Futtertieren entsorgt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 14.11.2020, gegen 9.50 Uhr, ging beim Polizeirevier Waldkirch ein Hinweis auf zwei aufgefundene Terrarien ein, welche auf einem Kinderspielplatz, in der Allmendstraße in Denzlingen abgestellt seien.

Im Rahmen einer Überprüfung konnten von der Polizei tatsächlich zwei Terrarien festgestellt werden. In einem befanden sich noch lebendige Heuschrecken, welche in aller Regel als Lebendfuttertiere genutzt werden.

Bereits im Juli kam es an einer angrenzenden Örtlichkeit zu einem ähnlichen Fund. Damals befand sich eine noch lebende Vogelspinne im Terrarium.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Eigentümer der Terrarien machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell