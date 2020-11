Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Landwasser: Messerstecherei zwischen zwei Familienmitgliedern

FreiburgFreiburg (ots)

Am frühen Samstagabend, 14.11.2020, gegen 18:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Auwaldstraße in Freiburg Landwasser. Hierbei gerieten ein 58- jähriger Mann und sein 38-jähriger Neffe in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem Messerstich im Bereich des Oberkörpers des Neffen. Der Beschuldigte konnte durch die Hundestaffel der Polizei unmittelbar festgenommen werden. Beide Personen waren alkoholisiert. Der Geschädigte befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Untersuchungshaft angeordnet.

