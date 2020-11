Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Sachbeschädigungen und Diebstahl in Schule - Zeugensuche

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, 13./14.11.2020, gelangten bislang Unbekannte durch eine Hintertür in die Gemeinschaftsschule in der Meinrad-Thoma-Straße. In einzelnen Klassenräumen wurden Schränke, Tische und Stühle herumgeworfen und Türen beschädigt. Weiterhin wurde ein Laptop entwendet. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

