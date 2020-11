Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Täter festgenommen

FreiburgFreiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 14.11.2020, gegen 01.50 Uhr wurden durch einen aufmerksamen Zeugen mehrere verdächtige Personen auf dem Dach einer Tankstelle in der Freiburger Straße in Emmendingen gesichtet. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Überprüfung im Bereich der Tankstelle und einer Fahndung im Nahbereich konnten drei 15 und 16- jährige Jugendliche angetroffen und festgenommen werden, die zuvor versucht hatten auf dem Dach der Tankstelle eine Glaskuppel einzuschlagen und in die Tankstelle einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

