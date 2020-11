Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Wiehre: Aufmerksamer Bürger meldet verdächtige Person- Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Zu einem durch die Polizei verhinderten Raubdelikt kam es am Samstag, 14.11.2020, gegen 22:00 Uhr in einem Vorraum eines Geldinstituts in der Wiehre in Freiburg.

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei telefonisch mit, dass sich im Vorraum einer Bank, bei den dortigen Geldautomaten, ein Mann aufhalten würde, welcher ihm seltsam vorkäme. Eine Streife des Polizeirevier Freiburg- Süd konnte die zuvor beschriebene männliche Person kurz darauf einer Kontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass der 56- jährige Mann unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei eine 26-jährige Frau unter der Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld aufgefordert hatte.

Der Täter konnte noch vor Ort von den Beamten festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Raub eingeleitet.

