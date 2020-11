Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Entgegenkommende Autos streifen sich - ein Beteiligter flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 13.11.2020, haben sich zwei Autos auf der L 152 zwischen Rickenbach und Willaringen gestreift. Ein Beteiligter flüchtete. Gegen 10:10 Uhr war es zum Streifvorgang unmittelbar nach dem Ortsende von Rickenbach in einer starken Kurve gekommen. Während die 42 Jahre alte beteiligte BMW-Fahrerin anhielt, fuhr ihr Unfallgegner in Richtung Rickenbach weiter. Nach Angaben der BMW-Fahrerin sei der Entgegenkommende auf ihrer Seite gewesen. Trotz eines Ausweichversuchs wurde der BMW hinten links vom dem anderen Auto touchiert. Bei diesem soll es sich um einen silbernen Klein- oder Kompaktwagen (vergleichsweise VW Polo/Golf) gehandelt haben. Hinter diesem soll sich noch ein weiteres gleichfarbiges, ähnliches Fahrzeug befunden haben. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 2000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Görwihl, Tel. 07764 932998-0.

