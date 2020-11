Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin auf Zebrastreifen von Pkw erfasst - leicht verletzt - Zeugensuche!

Eine Fußgängerin ist am Sonntagmittag, 15.11.2020, in Bad Säckingen auf einem Fußgängerüberweg von einem Pkw erfasst worden. Die 18-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen an den Beinen. Gegen 15:25 Uhr war es zum Verkehrsunfall in der Waldshuter Straße in Höhe des Bahnhofsplatzes gekommen. Wie der beteiligte 90-jährige Autofahrer äußerte, sei er durch die Sonne geblendet gewesen, weshalb er die Frau auf dem Zebrastreifen zu spät erkannte. Die Fußgängerin musste nach einer Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus. Am Opel des Mannes wurde kein Sachschaden verursacht. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

