Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Nach zweifachem Raub festgenommen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagabend, 14.11.2020, gegen 19.50 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Emmendingen zu mehreren Sachbeschädigungen durch einen angetrunkenen und hochaggressiven 19-jährigen jungen Mann. Mit einer zuvor an einem herumstehenden Fahrrad abgerissenen Sattelstange bedrohte er einen Passanten und forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe von Bargeld. Der Passant konnte geistesgegenwärtig und unverletzt flüchten.

Im weiteren Bereich des Bahnhofs betrat der Beschuldigte einen wartenden Linienbus und schlug die Plexiglasscheibe hinter dem dort sitzenden Busfahrer ein. Während der Busfahrer durch umherfliegende Glassplitter verletzt wurde, forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld aus der Fahrkartenkasse. Letztendlich erhielt der Täter auch hier keine Beute und flüchtete dann.

Zwischenzeitlich wurden einige Passanten auf die Vorfälle aufmerksam und verständigten die Polizei. Auch der Sicherheitsdienst der Merk-Galerie wurde auf den Beschuldigten aufmerksam und versuchte diesen, gemeinsam mit den zeitgleich eingetroffenen Polizeibeamten, nach dessen kurzer Flucht, festzunehmen und zu fixieren.

Der amtsbekannte und alkoholisierte Beschuldigte leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle und wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell