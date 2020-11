POL-FR: Weilheim: Junger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstag, 14.11.2020, ist ein junger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 6551 zwischen Ay und Indlekofen schwer verletzt worden. Der 18-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg. Gegen 11:25 Uhr war er mit seiner 125er Maschine in einer Rechtskurve gestürzt. Er kam nach links und kollidierte mit einem bergwärts fahrenden VW Golf. Dessen 40 Jahre alte Fahrer hatte noch versucht, auszuweichen und dabei einen Leitpfosten überfahren. Der Motorradfahrer zog sich sehr schwere Beinverletzungen zu. Die Beifahrerin im VW kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie zeigte deutliche Schocksymptome. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 8500 Euro. Die Kreisstraße war bis ca. 13:40 Uhr gesperrt.

